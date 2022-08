Crise alimentaire : Le gouvernement envisage une opération de distribution gratuite de vivres

Dans la matinée de ce mardi 9 août à Ouagadougou, le ministre de la solidarité nationale et de l’action humanitaire, Lazare Zoungrana en collaboration avec celui de l’agriculture Innocent Kiba ont annoncé, lors d’une conférence de presse le lancement d’une opération de distribution gratuite de vivres et de cash au profit des populations vulnérables le 12 août prochain.

Selon les conférenciers, cette opération consistera à distribuer simultanément des vivres et du cash dans les 45 provinces aux « personnes vulnérables ayant besoin d’une assistance alimentaire, aux personnes déplacées internes, et aux populations hôtes vulnérables »

A en croire au ministre en charge de la solidarité Lazare Zoungrana : « cette opération permettra d’assister plus de 3 millions personnes dont 1 537 232 pour le cash transfert et 1 839 550 pour la distribution de vivres». Chaque ménage recevra 400g par jour pendant 3 mois soit 0,036 tonnes par personnes et 47 250 FCFA par ménage en ce qui concerne le cash, a-t-il précisé.

A l’issue de la conférence le ministre de l’agriculture Innocent Kiba, a rassuré que, toutes les dispositions sont mises en œuvre afin de couvrir l’ensemble des 45 provinces. « Nous sommes en bonnes intelligence avec les FDS de sorte à toucher les zones à accès difficiles et les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cette opération», a-t-il affirmé.

