Russie : l’ancien président de l’URSS Mikhaïl Gorbatchev est décédé à l’âge de 91 ans

L’une des grandes personnalités politiques russes et du monde, Mikhaïl Gorbatchev est décédé le mardi 30 août à l’âge de 91 ans à Moscou à l’Hôpital clinique centrale (TSKB).

Selon RFI, Il était le dernier secrétaire général du comité central de l’Union des Républiques soviétiques socialistes (URSS) et le premier et dernier président de l’URSS. Après avoir dirigé l’URSS pendant six ans, Mikhaïl Gorbatchev était considéré en Occident comme un réformateur mais dans son pays il était accusé de la chute du bloc soviétique.

Après son départ du Kremlin, il était devenu l’un des fervents défenseurs de l’environnement à travers la Green Cross International (la Croix-Verte internationale) qu’il a fondée en 1993.

Via cette association, cette grande figure de la guerre froide militait pour la création d’un tribunal international chargé de juger les coupables des crimes écologiques.

