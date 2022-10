Burkina Faso : le capitaine Traoré maintient la rentrée des classes au lundi 03 octobre

Lors de la rencontre de prise de contact avec les Secrétaires généraux des départements ministériels, le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et le salut (MPSR), capitaine Ibrahim Traoré a souligné que la rentrée scolaire est maintenue pour demain lundi 03 octobre.

Il a indiqué qu’il s’agit d’une rencontre de prise de contact, mais a précisé que « tout est urgent au Burkina ». D’où son invite à se mettre à la tâche.

« On va devoir aller vite en attendant les points des ministères pour les examiner », a-t-il indiqué.

Le capitaine Traoré a en outre demandé aux SG de faire le point des véhicules Pick-up y compris ceux qui sont en panne d’ici à mardi 4 octobre 2022.

« Nous avons besoin des pick-up. Nous allons les réquisitionner pour d’autres fins », a-t-il précisé.

Il a par ailleurs interpellé des agents dans les ministères qui ont l’art de ranger les dossiers et de ne pas les traiter. « Il faut dresser la liste de ces agents », a-t-il laissé entendre.

A l’entame de la rencontre, le capitaine Traoré s’est excusé que l’armée ait dérangée la quiétude des populations de la capitale.

Sidwaya.info