Burkina : Le capitaine Traoré exhorte à ne pas perturber la mission de la CEDEAO

Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le capitaine Ibrahim Traoré appelle les populations à la retenue.

Il a invité, notamment, les manifestants qui projettent de perturber la tenue de la mission de la CEDEAO, à y sursoir et à faire confiance aux nouvelles autorités.

« Toute personne qui entreprendrait des actes de nature à perturber le bon déroulement de la mission de la CEDEAO se verra appliquer la rigueur de la loi », a dit le capitaine Traoré qui assure la gestion des affaires courantes en attendant la désignation d’un président du Faso par les forces vives du pays.

Le capitaine Traoré a promis que les intérêts du Burkina Faso seront préservés en toutes circonstances.

Le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) a, par ailleurs, invité les Burkinabè à ne pas s’en prendre aux autorités coutumières et religieuses.

Une certaine opinion distille insidieusement des rumeurs tendant à faire croire que les responsables coutumiers et religieux, qui ont conduit la médiation ayant permis la démission du lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, œuvreraient à écarter le jeune capitaine de la gestion du pays.

Dans le communiqué lu sur la chaine nationale, le président du MPSR dit constater avec regret « la circulation de fausses informations appelant à des actes de vandalisme contre certaines autorités coutumières et religieuses » et rassure qu’« aucune autorité coutumière ou religieuse n’est mêlée de près ou de loin à un quelconque acte de déstabilisation ou de sabotage de notre combat commun pour notre vivre ensemble et la cohésion sociale »

En tout état de cause conclut le communiqué, le capitaine Traoré prévient que tout acte « toute forme de violence sera réprimée et leurs auteurs subiront toute la rigueur de la loi »

Sidwaya.info