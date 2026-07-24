𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐬 𝐝’𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔 : 𝐮𝐧 𝐭𝐚𝐮𝐱 𝐝’𝐞𝐱𝐞́𝐜𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝟓𝟑,𝟏𝟒 % 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝’𝐄́𝐭𝐚𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞́ 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐃𝐞́𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐮 𝟑𝟎 𝐣𝐮𝐢𝐧

Le Premier ministre, le Camarade Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a entamé, ce vendredi 24 juillet 2026, l’évaluation de la mise en œuvre des contrats d’objectifs des ministres au titre du premier semestre de l’année. L’exercice a débuté par l’audition du Camarade ministre d’État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le Général de Division Célestin Simporé.

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‎À l’issue de cet exercice de redevabilité, le taux d’exécution à mi-parcours du contrat d’objectifs du ministre d’État s’établit à 53,14 %. Le taux d’occupation du territoire national est, quant à lui, passé de 73,56 % en décembre 2025 à 74,53 % au 30 juin 2026.

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‎Ce bilan à mi-parcours est marqué par des avancées significatives, notamment dans la reconquête, la pacification et la sécurisation de plusieurs portions du territoire national. Ces progrès ont favorisé le retour progressif des populations et de l’administration publique, ainsi que le ravitaillement régulier de plusieurs localités du pays. ‎Des efforts importants ont également été consentis en matière de logistique, d’équipement et de renforcement des capacités opérationnelles des forces combattantes.

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‎Revenant sur le taux d’occupation du territoire, le ministre d’État a expliqué que les 74,53 % correspondent aux espaces pacifiés dans lesquels les populations et l’administration publique sont retournées et vaquent normalement à leurs occupations. Il a toutefois précisé que les autres portions du territoire ne sont pas hors de portée des forces combattantes. « Il n’y a pas une portion de notre territoire où nos Forces de défense et de sécurité ne peuvent pas aller. Nous pouvons aller partout et nous y allons », a-t-il affirmé.

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‎Le Général de Division Célestin Simporé a rendu hommage à l’ensemble des forces combattantes engagées sur les différents théâtres d’opérations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il a réaffirmé son engagement à poursuivre et à consolider la dynamique engagée, afin d’accélérer l’atteinte des objectifs fixés à l’échéance de décembre 2026.

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‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞