La grande famille KAPE à TIEBELE,

Les familles AGUIGOUIE, TIGASSE, TANGAHIRE, KOULEBOUNA, EYAGUE, BATAKO, DINGARA, BATIANA à Pô, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, France et USA ;

Les familles alliées et amies :

KORAHIRE, ATTIRON, PAOULABOU, DIESSANA, SIDIBE, LOMPO, KADEOUA, SAGARA et YARO ;

Les enfants : Nadège, Germain, Emmanuel, Dorothée et Dina ;

Les petits-enfants :

Landaga, Asselam, Stacy, Maely, Dilan et Wemitia

Le pasteur POADIE Tigasse Alias et son épouse DINGARA, KOUDANA à Pô,

Très touchés par votre soutien moral, spirituel et financiers lors du rappel à Dieu et de l’inhumation, respectivement le 04 mars 2020 à Ouagadougou et le 07 mars 2020 à Pô, de leurs fils, frère, époux, père, grand-père,Abel TIGASSE, ingénieur hydraulique à la retraite précédemment en service au ministère de l’Eau (ex-directeur général de l’ONBA, de l’ONPF, de l’AMVS, de l’hydraulique) et consultant,

Adressons de tout cœur nos remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin nous ont soutenus lors de ce douloureux évènement !

Ces remerciements vont en particulier :

Au Pasteur Principal de l’Eglise centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou et ses collaborateurs ;

Au Pasteur principal de l’Eglise centrale des Assemblées de Dieu de Pô, président de la région, l’ensemble de ses collaborateurs et à toute la communauté Evangélique du Nahouri ;

Au ministre de l’Eau et ses collaborateurs ;

Aux voisins de la Cité An II de Ouagadougou ;

Aux amis du défunt ;

Aux ressortissants du Nahouri à Ouagadougou et ailleurs ;

Aux jeunes du quartier Zenian de Pô

Aux amis de la famille ;

Nous nous excusons de ne pouvoir citer les noms de vous tous qui avez accompagnés la famille, de peur d’en oublier ;

Notre prière est que Dieu Tout-Puissant vous rende au centuple de vos bienfaits !