«Lors du Conseil des ministres, de ce 26 mars 2020, nous avons décidé de la mise en quarantaine, à partir du 27 mars 2020, de toutes les villes où on a un cas de coronavirus. Les nouvelles villes seront immédiatement concernées. Un décret sera publié ultérieurement.

Les universités et tous les établissements scolaires seront fermés jusqu’au 14 avril 2020», Rémis Fulgance Dandjinou, ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, Porte-parole du Gouvernement.