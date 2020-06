Vaccination : le Burkina Faso contribue à hauteur d’un million de dollars à la reconstitution des fonds pour la vaccination.

(Ouagadougou, 04 juin 2020). Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, champion désigné de la vaccination, a participé ce jour, par visioconférence, au sommet mondial sur la vaccination, organisé par le Royaume Uni, pour la reconstitution des fonds de l’Alliance mondiale pour la vaccination (GAVI).

Le Burkina Faso s’est engagé à allouer un million de dollars américains à GAVI, pour contribuer à la campagne de reconstitution de ses ressources. Cette contribution est l’expression d’une volonté politique forte du chef de l’Etat en faveur de la santé des enfants. « En travaillant ensemble, pour assurer la survie et l’épanouissement des populations du Burkina Faso, d’Afrique et du monde entier, nous écrivons les plus belles pages de notre histoire commune », a déclaré le président du Faso, dans son adresse au sommet.

Sous son leadership, le Burkina Faso a instauré, depuis 2016, la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de cinq ans, et pour les femmes enceintes.

Cette politique est soutenue par la réalisation de nouvelles infrastructures sanitaires et le relèvement des plateaux techniques, participant ainsi à l’augmentation et à l’amélioration des offres de soins de santé.

Malgré le poids des priorités sur les finances publiques, le gouvernement a aussi maintenu le budget annuel de la santé à 13%.

En participant au réapprovisionnement des fonds de Gavi, the Vaccine Alliance, le président du Faso, renouvelle son engagement de faire en sorte qu’aucun enfant, d’ici ou d’ailleurs, ne meurt, parce qu’il n’a pas été vacciné.

Direction de la communication de la présidence du Faso