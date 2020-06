Sommet G5 Sahel – France : le président du Faso à Nouakchott

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, prend part ce mardi 30 juin 2020 à Nouakchott en Mauritanie, à un sommet G5 Sahel-France. Ce sommet fera le point de la mise en œuvre de la feuille de route définie de commun accord par les 5 chefs d’Etat du G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron, lors du Sommet de Pau (France), tenu le 13 janvier 2020.

A Pau, les chefs d’Etat avaient pris la résolution de créer une Coalition pour le Sahel et lancé un appel aux autres pays et partenaires à y prendre part et à soutenir cette coalition.

Le sommet examinera également l’évolution de la situation au Sahel. Le sommet de la capitale mauritanienne se tient dans un contexte marqué par la persistance des attaques terroristes dans les pays de l’espace G5 Sahel et la détérioration de la situation sécuritaire en Libye, épicentre du terrorisme dans la bande Sahélo-saharienne et de la déstabilisation des pays du Sahel. Les Etats du G5 Sahel sont aussi impactés par la crise sanitaire du Covid-19 avec des prévisions de baisse de croissance et des répercussions négatives sur la vie économique et sociale. Lors de la dernière session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat du G5 Sahel, tenue par visioconférence le 27 avril 2020, les dirigeants de l’organisation avaient lancé un appel pour l’annulation de la dette extérieure des pays du G5 Sahel, afin d’aider à la relance de l’économie, et soutenir la résilience des populations.

