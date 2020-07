19e Conférence du CILSS : ouverture du sommet

(Ouagadougou, 20 juillet 2020). Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, président en exercice du Comité permanent inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) préside depuis ce matin, la 19e Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’organisation, qui se déroule par visioconférence. Une douzaine d’interventions sont au programme de cette session d’ouverture, dont celles des présidents en exercice de la CEDEAO et de l’UEMOA, de l’Union Africaine et de nombreux partenaires techniques et financiers de l’organisation. Cette participation massive est le signe de l’intérêt porté au CILSS et aux populations sahéliennes a déclaré Roch Marc Christian Kaboré dès l’entame des travaux.