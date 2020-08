Fédération burkinabè de Kungfu Wushu : Jean Conseibo rempile pour un nouveau mandat

La Fédération burkinabè de Kungfu Wushu a tenu son assemblée générale élective, le dimanche 16 août 2020, à Ouagadougou. Les participants ont renouvelé leur confiance au président sortant, Me Jean Conseibo, pour les quatre prochaines années.

Maître Jean Conseibo, ceinture noire 4e dan reste à la tête de la Fédération burkinabè de Kungfu Wushu. Les acteurs de cet art martial d’origine chinoise lui ont renouvelé leur confiance lors de l’assemblée générale élective tenue, le dimanche 16 août 2020, à Ouagadougou. Seul candidat à sa succession, tous les 41 votants lui ont dit « oui » pour les 4 années à venir. Lors de ce nouveau mandat, le président réélu compte mettre en œuvre le programme de consensus élaboré avec tous les acteurs. La vulgarisation de l’art martial sur le plan national reste la base de son programme. «Nous sommes présentement dans huit régions et notre objectif est d’atteindre tous les treize régions du pays », a promis Me Jean Conseibo. L’autre point essentiel du programme est de faire rayonner les couleurs nationales sur le plan africain et international. Pour cela, Jean Conseibo et son équipe entendent renforcer les capacités de la direction technique nationale. « Une chose est de participer aux compétitions internationales et une autre est de remporter des médailles. Et comme vous le savez, dans l’art martial, la connaissance technique est très capitale et nous allons y veiller », a-t-il rassuré.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO