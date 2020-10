Lutte contre le terrorisme « Ce serait une reddition, si je dis que je suis fatigué», Roch Marc Christian Kaboré, Président du Faso, invité de la Rédaction

Sidwaya a reçu, en invité de la Rédaction, le lundi 26 octobre 2020, le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. A la question de savoir si le Burkina négocierait-il avec les terroristes, il a affirmé : « Nous ne négocions pas en sous-main avec les terroristes ». Néanmoins, il a précisé que des responsables coutumiers et religieux sont sollicités, pour connaître les causes de cette prise d’armes contre le pays. « Blaise Compaoré n’est pas un tigre qui causerait un problème à quelqu’un », a déclaré notre hôte qui soutient qu’une poignée de main avec l’ancien chef de l’Etat ne lui causerait aucun problème. D’autres questions, notamment la fronde sociale, la justice, les troisièmes mandats, etc., ont été également abordées.

