Investiture du président Ouattara : un nouveau mandat en marche

(Abidjan, 14 décembre 2020). Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré et nombreux de ses pairs du continent, ont participé ce jour au palais présidentiel ivoirien, à la cérémonie solennelle de prestation de serment du président Alassane Ouattara.

Élu à l’issue du scrutin du 31 octobre 2020, avec un taux de 94,27%, Alassane Ouattara a prêté serment, pour la première fois dans l’histoire de la Côte d’Ivoire, sur la constitution, en ces termes : « devant le peuple souverain de Côté d’Ivoire, je jure solennellement et sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les Droits et Libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de la charge dans l’intérêt supérieur de la Nation.

Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment. »

Dans son discours d’investiture, le président Alassane Ouattara a annoncé faire de l’éducation, de la formation et de l’emploi, des priorités de son action.

Direction de la communication de la présidence du Faso