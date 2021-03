Stade du 4 Août : Des procédures de réhabilitation en cours (ministre des sports)

Le ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Marie André Nana a animé une conférence de presse ce mardi 9 mars 2021 sur la normalisation du stade de 4 Août. Cela fait suite à la levée de la mesure d’interdiction de jouer au stade du 4 août par le comité d’urgence de la CAF.

Le Ministre en charges des sports, Dominique Nana a rencontré les Hommes de médias pour échanger sur la normalisation du stade du 4 Août. Au cours de la rencontre, il a affirmé que c’est dans la nuit du lundi que l’information sur la levée de la suspension du Stade du 4 Août s’est propagée sur les réseaux sociaux. « Si cette levée de la suspension, jusqu’en juin 2021 réjouit plus d’un, il n’en demeure pas moins que la normalisation du stade du 4 Août est toujours d’actualité », a –t- il indiqué.

Aussi, le ministre Nana est revenu sur les exigences qui ont valu à la suspension du stade du 4 Août par la CAF. Il s’agit entre autres de la qualité du terrain, la propreté des vestiaires, de la qualité des installations sanitaires pour les spectateurs et des installations média, la qualité de la pelouse, l’exigence d’installer les trois tableaux d’affichages.

Il a laissé entendre qu’une requête a été soumise au ministère des finances en vue de combler le besoin de financement. Cependant, Il a ajouté qu’il ne faut pas occulter les réalités du pays, déjà confronté au double défi sécuritaire et sanitaire. « Mais qu’à cela ne tienne, je puis d’ores et déjà vous dire que les différents services techniques s’activent pour permettre le démarrage des travaux une fois que les décaissements seront effectif », a souligné le ministre des sports, Dominique NANA ministre.

Il a poursuivi en rassurant l’opinion que depuis les premières correspondances de la CAF, des actions ont été entreprises par le gouvernement en vue de la réhabilitation du stade du 4 Août. En effet, il a révélé que le département des Sports et des Loisirs a sollicité en mai 2020, l’autorisation du Ministère en charge des finances pour recourir à la procédure d’entente directe relative aux études techniques et architecturales pour la réhabilitation et la mise aux normes du stade du 4 Août.

La Rédaction