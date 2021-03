Banwa: Lycée Provincial fermé pour prime des professeurs impayée

Les classes sont fermées ce vendredi 12 mars 2021 au Lycée Provincial des Banwa (LPB).

Selon le proviseur Paul Marie KORBEOGO, les élèves sont en composition et certains élèves ont refusé de participer car ils estiment que toutes les matières ne sont pas administrées.

Il affirme que certains professeurs ont refusé de remettre les sujets de composition car selon eux les primes des Professeurs Principaux du 3è trimestre de l’année dernière 2019-2020.

Ces primes qui ne peuvent être payées par l’administration alors les professeurs grévistes boycottent les activités pédagogiques. C’est ainsi que l’Association des Parents d’Élèves a décaissé une somme et mettre à la disposition du proviseur afin de payer les 26 professeurs en mouvement pour l’apaisement de la situation et la continuité des activités pédagogiques. Le proviseur KORBEOGO d’ajouter : »l’argent est resté à mon niveau depuis un mois et sur les 26 seuls 14 professeurs ont touché leur prime. Les autres ont refusé et exigent le paiement avec des pièces justificatives par l’intendant ».

Selon le proviseur Paul Marie KORBEOGO les négociations se poursuivent pour le bonheur des enfants et de tous les acteurs.

Salifou OUEDRAOGO

correspondant