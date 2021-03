Boulmiougou Nord : Le Centenaire des AD célébré sous le signe de la réforme, du réveil et du rayonnement

Le conseil régional Boulmiougou Nord de l’Eglise des Assemblées de Dieu (AD) a organisé le lundi 8 mars 2021 à Yimdi, la commémoration du centenaire de l’arrivée de l’évangile au Burkina Faso.

1921-2021! Cela fait déjà cent (100) ans que l’évangile est venue au Burkina Faso. Des missionnaires sont venus au Burkina braver la faim, la maladie et la mort pour apporter la ‘’Bonne nouvelle’’ aux habitants du Pays des Hommes Intègres. Pour rendre grâce à Dieu pour le sacrifice consenti par ces missionnaires, l’Eglise des Assemblées de Dieu du Burkina Faso célèbre cette année le centenaire de l’entrée de l’évangile au Burkina. Cette commémoration est faite par région.

Le lundi 8 mars 2021, le Conseil régional Boulmiougou Nord des Assemblées de Dieu a fêté leur centenaire. Plusieurs activités ont émaillé la célébration. Il s’est agi entre autres, de prestations d’artistes et de chorales, de la reconnaissance des Pionniers de la Région et de récompense des jeux Bibliques du Département des Enfants des Assemblées de Dieu de la région Boulmiougou Nord (DENAD).

C’est le Dr Philémon Saba qui à apporter le message d’édification aux fidèles. « Je voudrais remercier le Seigneur qui m’a donné cette grâce de participer à la célébration du centenaire dans cette grande région qu’est la région de Boulmiougou Nord », a lancé le prédicateur du jour avant de commencer son exhortation.

Le Pasteur Philémon Saba a dans son message, inviter l’Eglise à ne pas cacher la ‘’mine’’ que Dieu lui a donné. Car selon lui, les premiers missionnaires qui sont venus n’ont pas caché le talent, mais l’on fait valoir, ce qui les conduit à venir au Burkina Faso. « Nous également, nous avons cette mission d’aller et faire valoir cette ‘’mine’’ par la prédication de la ‘’Bonne Nouvelle’’, par la ‘’Vie’’ qui est conforme à sa parole et que notre témoignage puisse aider d’autres personnes à venir à la connaissance de la ‘’Vérité’’ qu’est Jésus-Christ », a-t-il exhorté. Il a insisté en disant que le Chrétien ne doit pas cacher sa ‘’mine’’. Il a de ce fait invité les fidèles des Assemblées de Dieu à révéler leur identité partout où ils sont Jésus-Christ de Nazareth.

Selon le président de la région Boulmiougou Nord, le Pasteur Joël Ouédraogo, le thème « Réforme, Réveil et Rayonnement » est évocateur. Il a affirmé que l’Eglise des Assemblées de Dieu est interpellé Assemblées de Dieu à revenir dans les fondamentaux de la bible à savoir la réforme qui est le retour à la parole de Dieu. Il a ajouté que les fidèles sont appelés à vivre dans le réveil afin de transmettre l’évangile aux autres peuples qui n’ont pas encore entendu parlé de Jésus. Il fait savoir que l’Eglise des Assemblées de Dieu doit rayonner pour remercier Dieu pour tous les prodiges qu’il a opérer dans la vie de l’Eglise.

La région Boulmiougou Nord est composée de deux sous régions à savoir la sous-région numéro 1 qui est dirigée par les pasteur Alfred Kaboré et numéro 2 dirigée par Etienne Sawadogo. C’est en 2016 que la sous-région Boulmiougou Nord a été créé en Région. Boulmiougou Nord compte aujourd’hui cent sept églises (107) et 157 pasteurs et onze milles (fidèles).

Le conseil régional de Boulmiougou Nord ont transmis le flambeau au département des Enfants des Assemblées de Dieu (DENAD) qui représente la jeune génération et les ont demandés d’en prendre soin.

La représentante de la jeune génération a remercié le conseil pour la confiance qui a été placé en eux et a promis de veiller sur le flambeau afin de le transmettre à leur tour à la génération à venir pour continuer l’œuvre.

Wamini Micheline OUEDRAOGO