Burkina Faso : Bayir Funtu remporte l’Hackathon organisé par l’AUF au profit des jeunes femmes

En marge de ses activités entrant dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la francophonie, l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) a organisé un hackathon du 27 au 28 mars 2021 à Ouagadougou au profit des jeunes femmes.

“Femmes et innovations francophones“, c’est autour de ce thème que s’est s’articulée cette compétition qui a accueilli plus de dix-huit jeunes femmes. L’AUF, à travers cette compétition, entend soutenir la cause des femmes et l’entrepreneuriat.

Les jeunes femmes ont bénéficié d’une formation en Design Thinking de la part de l’AUF, afin de construire et peaufiner leurs projets. Déterminées et concentrées, les participantes ont développé, jusque tard dans la nuit, des solutions numériques pour soutenir la cause des femmes.

A l’issue de cette compétition qui s’est déroulée durant deux jours sans discontinuer, Bayir Funtu, composée de Traoré Yasminatou, Saba Sadiatou Catherine et Saba Soutongnoma Emilie, a remporté la compétition. « Bayir Funtu », qui signifie « Les vêtements de ma patrie », est une plateforme web et mobile qui a pour but de valoriser le mode vestimentaire burkinabè, le Faso danfani (pagne traditionnel tissé) à travers le monde. En plus de valoriser la culture burkinabè, cette plateforme a pour but de valoriser le travail des tisseuses et d’accroître leurs revenus.

D’ici fin 2021, l’Agence universitaire de la Francophonie, procédera à la mise en place d’un Centre d’Employabilité Francophone (CEF). Ce centre permettra aux jeunes de renforcer leurs compétences et d’accompagner les jeunes porteurs de projets.

Adama TRAORE

(Correspondance particulière)