RN1 : Le Ministère en charge des Infrastructures a pris des mesures urgentes afin de rétablir le trafic

Suite aux dégradations constatées sur la RN01 (entre Kotédougou et le poste de péage) hier 28 juillet 2021 dans la soirée, le Ministère des Infrastructures et du Désenclavement a pris des mesures urgentes afin de rétablir le trafic. Ces mesures ont permis d’entreprendre dans la même nuit des travaux de sécurisation et de remise en état de la chaussée qui ont abouti au rétablissement du trafic très tôt ce matin du 29 juillet 2021.

En attendant la réhabilitation complète de la voie, le ministère des Infrastructures et du Désenclavement invite l’ensemble des usagers à la plus grande prudence et au strict respect des consignes de sécurité.

Aussi, en cette saison des pluies qui s’annoncent abondantes, le ministère rappelle aux populations et aux usagers du réseau routier national, qu’au regard des risques d’inondations annoncés par la météo, des possibilités de coupure de routes et de certains ouvrages sont à craindre. Et ces risques sont beaucoup plus élevés sur les routes en chantier. Le ministère les invite donc au respect strict des barrières de pluie, du code de la route et des mesures de sécurité en vigueur sur ces routes.

Par ailleurs, le ministère rappelle qu’une cellule de veille et d’urgence a été mise en place pour assurer la coordination des opérations et pour prendre des mesures urgentes en cas de perturbation ou de rupture du trafic routier. Par conséquent il les invite à fournir toutes informations sur des dégradations qui pourraient entrainer une suspension du trafic, aux services compétents du Ministère dans leur zone.

Le Secrétaire Général

Ollo Franck KANSIE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon