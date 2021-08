Oudalan : une attaque terroriste fait 11 civils, quatre VDP et 15 militaires tués ce 4 aout 2021 (communiqué)

Dans un communiqué de presse de l’armée signé par le ministre délégué à la défense, le col major, Aimé Barthelemy Simporé , indique qu’aux environs de 12 heures ce jeudi 4 août 2021, des populations de Dambam, Gudba, Tokambangou, localités situées environ 11 km de Markoye dans la province de l’Oudalan, proches de la frontière du Niger ont été la cible d’une attaque de groupes armes terroristes ayant entrainé la mort de 11 civils, du bétail emporté et des concessions incendiées. Le même communiqué précise, qu’une unité de détachement militaire de Markoye avec des VDP a été immédiatement déployée pour sécuriser les dites populations. Au cours des opérations l’unité a été prise à partie vers 16 heures dans les environs du village de Tokambangou. Le bilan de cette attaque est de 15 militaires et quatre VDP décédés et plus d’une vingtaine de terroristes neutralisée. La zone est actuellement sous contrôle des unités militaires et la contre-offensive pour retrouver les assaillants se poursuit avec des moyens aériens et terrestres, peut on lire dans le communiqué.

BS