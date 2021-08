Reprise du procès des présumés terroristes: 20 ans de prison ferme pour N.A et D.A.A.

La session a repris ce mardi 10 août 2021 avec deux dossiers en jugement. Le premier met en cause N.A. et D.A.A. Ils sont poursuivis pour quatre chefs d’accusations : association de malfaiteur en lien avec le terrorisme, dégradation volontaire de bien en relations avec une entreprise terroriste, vol aggravé et détention illégale d’armes à feu. Ils ont été appréhendé le 2 mai 2018 par des Koglwéogo après l’attaque de l’école de Bafina dans la commune de Barsalgho dans le Centre-Nord. Dans cette école, ils ont incendié le domicile du directeur, le magasin de l’école et ont intimidé les enseignants. Ils ont aussi incendié le quartier général des Koglwéogo à Ginebila. A l’interrogation, ils affirment être membres du groupe Ansaroul-Islam.

Le procureur a requis 20 ans de prison ferme pour chacun avec sureté de 15 ans et avec la confiscation des armes utilisées. A la reprise du procès, la peine a été confirmée.

Ils doivent solidairement payer la somme de 2 975 094 F CFA à la victime D.A et 758 000 à C.B.

Le tribunal affirme qu’ils ont 15 jours pour faire appel, s’ils ne sont pas satisfaits de la décision rendue.

Le 2e dossier de la session de ce mardi 10 aout a été renvoyé au jeudi 12 aout 2021 pour absence d’interprète.

