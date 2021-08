Situation épidémiologique dans la sous région: le ministère de la santé attire l’attention

La situation épidémiologique au niveau sous régional est marquée cette semaine par la déclaration de deux épidémies d’intérêt dans deux pays de la Sous-région. Il s’agit de la fièvre de Marburg survenue en Guinée le 09 août et du choléra survenu au Niger le 10 août dernier.

Causée par un virus, la maladie de Marburg se transmet à l’Homme par des chauves-souris frugivores et se propage chez les humains par contact direct avec les fluides corporels des personnes touchées, ou avec les surfaces et les matériaux infectés, selon l’OMS. La période d’incubation est de 2 à 21 jours. La maladie commence de façon soudaine avec une forte fièvre, des céphalées intenses, des malaises et parfois des hémorragies dans les selles, vomissures, gencives, etc.

Quant au choléra qui sévit depuis plusieurs années en Afrique, c’est une maladie aigue caractérisée par des diarrhées liquides profuses, provoquées par le vibrio cholérae. Cette maladie est transmise essentiellement par voie oro-fecale, en consommant l’eau ou des aliments contaminés. La période d’incubation dure généralement 2 à 3 jours et la maladie peut entrainer une déshydration accélérée en quelques heures, pouvant entraîner rapidement la mort.

Le Ministère de la santé rappelle quelques mesures préventives à observer pour faire face à ces deux menaces :

– Consommer de l’eau potable ou bouillie

– Laver proprement les fruits et légumes avant de les consommer

– Eviter l’automédication

– Se rendre dans une formation sanitaire en cas de doute

Le Ministère de la santé invite toute la population à la vigilance