Attaque dans le Sahel : 47 morts et 58 terroristes abattus

Un convoi mixte composé de civils, d’éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) et de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) a été la cible d’une attaque terroriste, hier mercredi 18 août 2021, à Gorgadji, dans la région du Sahel, selon le gouvernment. La même source a par ailleurs, indiqué que 47 personnes ont perdu la vie, dont 30 civils, 14 éléments des FDS et 3 VDP. 19 autres personnes ont été blessées dans l’attaque, d’après l’exécutif. Pendant la riposte, informe le gouvernement, les FDS et les VDP ont abattu 58 terroristes et blessé de nombreux autres. Les FDS et les VDP étaient en mission d’escorte en partance pour Arbinda.

La rédaction