Mena – Etalons : Malo content pour Mohamed et recadre Bryan

A l’issue du match contre le Mena du Niger, le sélectionneur national du Burkina, Kamou Malo, s’est prononcé sur la prestation de deux de ses joueurs. Le premier, Mohamed Konaté, critiqué pour n’avoir jamais trouvé le fond des filets depuis qu’il porte les couleurs du Burkina et le second, Bryan Dabo, surprenant remplaçant lors de cette rencontre.

«Je ne le cache pas, je suis heureux pour Mohamed Konaté. Il a été tout le temps pris à partie par une certaine presse. J’étais conscient qu’il avait besoin du but qui allait le libérer. J’ai célébré le but pour lui, car, quand il rentrait, je lui ai dit que je souhaite qu’il marque pour se libérer. Chose qu’il a faite. Concernant Bryan Dabo, ce n’est pas sa qualité qui est mise en doute. J’ai parlé longuement avec lui. Il y a des choses dans les vestiaires qui ne doivent pas sortir. Bryan est conscient que nous le portons dans nos cœurs. Particulièrement, quand je suis arrivé à la tête de l’équipe, il n’a jamais manqué une seule sélection. C’est pour dire que je le porte dans mon cœur, contrairement à ce que certains pensent. Mais, à un certain moment, même à ton propre fils, il faut pouvoir lui dire d’arrêter et de changer de comportement. C’est cela aussi notre rôle d’éducateur. C’est ce qui s’est passé. Lui et moi n’avons jamais rompu. Nous avons toujours échangé. Je savais que face au Niger, il en avait gros dans le cœur quand il entrait en jeu. Parce que je lui ai dit depuis sa première séance d’entraînement que ce que j’ai vu ne me convainc pas et qu’il allait devoir squatter le banc de touche en attendant. Il a prouvé lors de ce match qu’il avait quelque chose dans le cœur. Et c’est du tout bénef et pour l’équipe et pour tout le Burkina ».

Propos recueillis à Marrakech par Yves OUEDRAOGO