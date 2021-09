Editions Sidwaya : les administrateurs au contact des réalités

Une délégation des membres du Conseil d’administration des Editions Sidwaya, conduite par son président, Romain Auguste Bambara, s’est enquise des conditions de travail des agents de l’organe de presse, le jeudi 9 septembre 2021 à Ouagadougou.

«Cette visite est la traduction de la volonté des administrateurs de pouvoir cerner de plus près, les réalités du service qui leur a été demandé à savoir, être dans le conseil d’administration des Editions Sidwaya ». C’est ce que le Président du Conseil d’administration (PCA) des Editions Sidwaya, Romain Auguste Bambara, a laissé entendre après la visite des locaux des Editions Sidwaya et de l’Agence d’information du Burkina (AIB), le jeudi 9 septembre 2021 à Ouagadougou. Pour M. Bambara, cette sortie de terrain a aussi été une occasion pour les administrateurs de rencontrer les travailleurs, de faire l’état des lieux de leur cadre de travail et d’échanger avec eux afin de mieux appréhender la démarche qui sera donnée aux différentes actions de facilitation pour accompagner l’équipe managériale de la « Maison commune » pour de meilleurs résultats dans le secteur de la communication publique. Le PCA des Editions Sidwaya a loué la vision des différentes équipes, qui est de faire de leur entité, le leader dans le secteur de la communication. « Au regard de la détermination des uns et des autres, nous ne pouvons qu’être satisfait de ce que nous avons vu », a-t-il indiqué. Revenant sur les préoccupations soulevées par les différents chefs de service, M. Bambara a rassuré que le conseil a travaillé à créer de meilleures conditions de travail pour tous.

« Concernant l’exiguïté des locaux, les choses sont en train de progresser puisqu’il est prévu un siège pour les Editions Sidwaya et le conseil d’administration a joué sa partition en actant ce qu’il fallait prendre comme mesure dans ce sens », a relaté le PCA. La question des moyens s’est également invité dans les échanges. Selon M. Bambara le conseil intervient dans un niveau macro mais, le reste relève de l’opérationnel.

« L’opérationnel, c’est le ministère en charge de la communication qui s’occupe de la tutelle technique, financière et qui doit acter certaines choses. Déjà, il y a un acquis qui a été engrangé avec le statut dérogatoire accordé aux Editions Sidwaya et je pense qu’avec ce nouveau statut, il y a des possibilités de mise en œuvre d’un certain nombre de choses avec plus de facilité », a soutenu M. Bambara. Le PCA a particulièrement félicité les journalistes pour leur « professionnalisme » dans le traitement de l’information et les a invités à rester leader en la matière. Le Directeur général, Mahamadi TIEGNA, a pour sa part, salué cette initiative du Conseil d’administration. Selon lui, une telle visite permet d’être plus proche des agents afin de mieux prendre en compte leurs préoccupations.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

