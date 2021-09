Audience : Sergio Pimenta de la Société financière internationale chez Roch Kaboré

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a accordé dans la matinée de ce vendredi, 17 septembre 2021, une audience au vice-président régional pour l’Afrique de la Société financière internationale (SFI), Sergio Pimenta. Il s’est agi, entre autres, de faire le point des opérations de la SFI au Burkina et de discuter des différentes opportunités pour soutenir le secteur privé. « Nous avons eu l’opportunité de faire le point des opérations de la SFI ici au Burkina Faso et discuté des différentes opportunités pour soutenir le secteur privé, notamment dans le domaine de l’énergie, de l’économie numérique, de la santé, du soutien aux petites et moyennes entreprises », a déclaré le vice-président régional de la SFI à sa sortie d’audience. Pour M. Pimenta, il s’agit de voir (comment la SFI peut financer le privé burkinabè et lui apporter des appuis conseils). Le vice-président régional pour l’Afrique de la SFI au Burkina qui a également échangé avec des entreprises et des partenaires locaux, au cours de son séjour, a informé le président Roch Kaboré, de l’ouverture l’année dernière d’un bureau de la SFI à Ouagadougou.

A.B