Procès Thomas Sankara : Blaise Compaoré ne viendra pas à Ouagadougou (Avocats)

Procès Thomas Sankara : Dans un communiqué, les avocats de Blaise Compaoré informent que leur client ne se rendra pas au Procès dont l’ouverture est prévue pour le lundi 11 octobre 2021 à Ouagadougou. « Le Président Blaise Compaoré ne se rendra pas – et nous non plus – au procès politique organisé à son encontre devant le Tribunal militaire de Ouagadougou », ont déclaré les avocats du principal accusé dans l’assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons.

En tant qu’ancien chef de l’Etat, Blaise Compaoré bénéficie d’une immunité, selon ses avocats.

AB