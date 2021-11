33e Tour du Faso/8e étape : Daniel Bichlmann prend le maillot jaune à Pô

L’Allemand Mario Vogt a remporté ce vendredi la 8e étape longue de 122,6 km courue entre Koubri et Pô. Le coureur de l’équipe suisse Daniel Bichlmann enfile désormais le maillot jaune.

L’étape qui a conduit les 69 coureurs entre Koubri et Pô dans la région du centre-sud a été particulièrement mouvementée. Le peloton s’est morcellé dès les premiers kilomètres. La première tentative d’échappée est l’œuvre des Burkinabè Mohamadi Ilboudo, le Marocain Soulayman Minoual et le Malien Siriki Diarra.

Leur initiative ne prospérera que de 15’’ sur les poursuivants avant d’être remplacés par un autre groupe de trois cyclistes. Le plus long écart enregistré sur cette 8e étape est creusé par un groupe de 9 garçons qui après Nobéré sera de 7’40. Le premier sprint intermédiaire jugé au carrefour Manga-Pô après 49 km de course est enlevé par le Burkinabè Paul Daumont devant Daniel Bichlmann de la Team Kibak-Obor-CKT de Suisse et Azzedine Lagab de l’Algérie.

Le dossard n° 2 de l’équipe nationale burkinabè franchira également en premier la ligne du second et dernier point chaud à 32 km de l’arrivée. Mais il a dans ses roues le Suisse Jan Stöckli et le Malie Yaya Diallo. A 10 km du terme, ils ne sont plus que quatre à mener la course en tête. C’est le moment choisi par l’Allemand Mario Vogt pour déclencher l’assaut final qui l’amènera à franchir seul la ligne d’arrivée. Il est suivi en 2e position de son compatriote Hermann Keller et du Burkinabè Paul Daumont 3e.

Daniel Bichlmann de l’équipe suisse profite du retard considérable du maillot jaune arrivé avec plus de 10 minutes après le groupe de tête pour s’emparer de la tunique la plus convoitée. Le maillot vert est porté par Wouters Rutger et celui des points chauds par Yacine Hamza.

Paul Daumont cumule les titres du meilleur jeune, celui du 1er des Africains et celui du 1er des Burkinabè. Demain la 9e et avant-dernière étape conduira la caravane sur une distance de 128 km entre Manga et Ziniaré.

Voro KORAHIRE