Mangodara : Des tirs   entendus à Noumoutiedougou entre terroristes et dozos

Des tirs sont entendus depuis ce matin 21 novembre 2021 à Noumoutiédougou, localité située à une dizaine de km de Mangodara. Selon des sources locales, un ancien conseiller municipal a été attaqué par les hommes armés non identifiés. Au moment où nous traçons ces lignes, des échanges de tirs se poursuivent entre les dozos et les terroristes. Pour l’instant, la situation semble confuse. Et aucun bilan n’est disponible.

Par ailleurs deux personnes ont été tuées hier samedi 20 novembre 2021 sur l’axe Banfora-Mangodara.