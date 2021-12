Burkina Faso : Lassina Zerbo porté à la tête du gouvernement

Le President du Faso a nommé par décret Lassina Zerbo Premier ministre. L’annonce a été faite par le secrétaire général du gouvernement Stéphane Wenceslas Sanou au journal de 20 heures sur les antennes de la RTB le vendredi 10 décembre 2021. Mais qui est l’homme ?

Lassina Zerbo est un scientifique de haut niveau. Il est un géophysicien pétri d’expérience. Avant sa nomination à la tête du gouvernement Burkinabè, il occupait depuis le 1er août 2013 le poste de Secrétaire Exécutif de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE).

Dr Zerbo a été choisi par L’Association Américaine pour l’Avancement des Sciences (AAAS) pour recevoir le Prix 2018 pour la diplomatie scientifique en reconnaissance de son engagement pour l’élimination des essais nucléaires. Annonçant le prix, l’AAAS a déclaré que Zerbo avait été sélectionné pour «son expertise scientifique et son leadership pour relever des défis difficiles et promouvoir la paix dans le monde» En reconnaissance de son leadership et engagement en faveur du désarmement et de la non-prolifération nucléaires, Zerbo a reçu en 2013 le prix « Arms Control Person of the Year » par l’Arms Control Association aux Etats-Unis et a été élevé au rang de Grand-Croix du Chili en 2016. En 2015, il est également devenu Commandeur de l’Ordre National du Burkina Faso pour son travail en faveur de la paix et sécurité internationale.

En août 2017, Zerbo a reçu la citoyenneté honoraire spéciale de la ville d’Hiroshima pour ses initiatives visant à «conserver, diffuser et transmettre» la réalité des bombardements atomiques et pour ses efforts résolus, y compris par le biais des activités du GEM, pour promouvoir le message d’Hiroshima et des hibakusha.

Lassina Zerbo a obtenu un doctorat en géophysique à l’université Paris XI, en France, en 1993. Sa carrière internationale a débuté avec un poste de chercheur et chef de projet géophysique pour les programmes Afrique au Bureau d’Herndon en Virginie, aux Etats-Unis. Il a ensuite apporté son expertise scientifique et technique sur tous les projets concernant les systèmes électromagnétiques aéroportés chez BHP Minerals, avant de rejoindre en 1995 la société Anglo American Exploration. Il y est promu en 2001 directeur de la division géophysique pour l’Afrique. A ce poste, il a été responsable de toutes les opérations en Afrique et tout en gardant la supervision de la recherche et du développement dans ses domaines d’expertise pour la plupart des projets d’Anglo American en Afrique, Asie and Australie.

Dr Zerbo est marié et père de trois filles.

SOURCE : CV