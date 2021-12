11-Décembre 2021: Une commémoration sobre dans la région du Centre

Le gouverneur de la région du Centre, Sibiri de Issa Ouédraogo, a présidé, le samedi 11 décembre 2021, à Ouagadougou, la cérémonie de prise d’armes suivie de décoration à l’occasion de la célébration du 61e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso.

C’est dans la sobriété que la région du Centre a commémorée le 61e anniversaire de la fête nationale, le samedi 11 décembre 2021, à Ouagadougou à la place de la Nation, sous le thème : « Réconciliation nationale et cohésion sociale : devoir et responsabilité de tous pour un développement durable du Burkina ». Sans défilé à cause du contexte sociopolitique et sécuritaire, la cérémonie a été marquée par un seul discours suivi d’une décoration après la revue de troupe suivie de l’exécution de l’hymne national. Selon le gouverneur du Centre, Sibiri de Issa Ouédraogo, en 61 ans d’indépendance, le Burkina Faso connait à l’instar d’autres pays du continent africain des soubresauts et des turbulences de parcours sur le triple plan sécuritaire, politique et surtout sécuritaire. Cette situation, a-t-il fait savoir, a fragilisé la cohésion sociale et porté un coup à l’unité nationale et au vivre ensemble harmonieux.

C’est pourquoi, pour le gouverneur, le thème de la fête nationale 2021 découle de la nécessité « impérieuse et vitale » de rassembler tous les Burkinabè autour d’un idéal, celui de l’union sacrée pour un développement partagé et durable pour tous. « Cette thématique nous interpelle assurément à une prise de conscience individuelle et collective sur le sens véritable de l’indépendance, la nécessité de garder en mémoire les efforts fournis par nos devanciers et le devoir vital pour les générations actuelles et futures d’œuvrer pour la consolidation des acquis qui nous ont été légués », a-t-il indiqué. Il a exhorté la population de la région du Centre à s’engager pour l’effort de guerre tant souhaité par le président du Faso afin qu’ensemble, le combat qui en vaut la peine d’être mené contre le terrorisme au Burkina Faso puisse se faire.

Les mérites de 137 personnes reconnus

Cette année dans la région du Centre, les mérites de 137 travailleurs et acteurs de développement qui se sont illustrés par leur ardeur au travail pour l’édification de la Nation ont été reconnus. Il s’est agi de 20 récipiendaires dans l’ordre de l’Etalon (3 officiers et 17 chevaliers), 30 dans l’ordre de mérite (1 commandeur, 3 officiers et 26 chevaliers), 30 dans l’ordre de mérite du développement rural (1 officier et 29 chevaliers) et 57 médailles d’honneur des collectivités locales. Le gouverneur Sibiri de Issa Ouédraogo, tout en félicitant les décorés, a souhaité que l’exemple de leur abnégation au travail soit suivi par d’autres personnes et ce, pour le bénéfice de la région et de la nation entière. Du côté des lauréats, c’est la joie, la satisfaction et le sentiment d’avoir bien accompli la mission à eux confiés.

« Je suis très contente pour cette décoration. Cette médaille représente beaucoup de choses pour moi parce qu’elle m’encourage à travailler davantage et à me reconcentrer sur les missions de mon service pour atteindre d’autres objectifs », a laissé entendre Kadidjatou Ouédraogo/Barry. Tout en remerciant les premiers responsables du ministère des Ressources animales et halieutiques et la présidente de la cellule genre, elle a dédié sa médaille à sa belle-mère qui est décédée en novembre dernier. Ernest Pinidié Banao a dit être aussi animé d’un sentiment de joie pour cette reconnaissance de la Nation après plusieurs années d’abnégation au travail. « Je travaillais mais je ne m’attendais pas à quelque chose, autre qu’à mon salaire. Aujourd’hui, j’ai eu autre chose pour ajouter et cela me va droit au cœur », s’est-il réjoui. Le flambeau du 11-Décembre 2020 remis à la commune de Koubri l’année passée y reste pour la célébration de la fête nationale en 2022. Au cours de la cérémonie commémorative, une minute de silence a été observée en la mémoire des personnes tombées du fait des attaques terroristes.

Timothée SOME

timothesom@yahoo.fr