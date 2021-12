Célébration de la Noël : Le message du Premier ministre Lassina Zerbo

Cette année encore, nous accueillons cet événement exceptionnel dans des moments difficiles de la vie de notre nation, marquée par les attaques terroristes qui endeuillent notre peuple.

Aussi, ces moments nous commandent de souder encore plus notre solidarité et notre unité, gages de notre triomphe des forces du mal.

Je vous invite alors à célébrer la fête de la Nativité dans la sobriété et la communion d’esprit avec les filles et fils de notre nation particulièrement éprouvés en ces moments précis, nos FDS et nos VDP, les PDI.

Également, le regain de l’épidémie à coronavirus nous impose le respect scrupuleux des gestes barrières édictés par nos services de santé. Protégeons-nous, ainsi que nos proches, pour une meilleure santé de nos familles.