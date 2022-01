Titao: un binôme terroriste armé a été neutralisé sur l’axe  Titao-Rambo

Les Forces armées nationales dans la poursuite des opérations de sécurisation du Pays ont mené plusieurs actions du 2 au 9 janvier 2022 consignées dans le point hebdomadaire des opérations de sécurisation, ci-après.

GROUPEMENT DE FORCES DU SECTEUR NORD

04 janvier 2022: Suite à une reconnaissance aérienne dans la zone de TITAO (Province du Loroum), un binôme terroriste armé a été neutralisé sur l’axe Titao-Rambo.

06 janvier 2022: Une unité du détachement militaire de SOLLE en patrouille à DAMBATAO (Province du Loroum) a été la cible d’une attaque à l’engin explosif improvisé. Bilan: 04 blessés. Ils ont été évacués et pris en charge par les structures médicales des FAN.

07 janvier 2022: 02 engins explosifs improvisés ont été découverts dans les environs de TANGAYE (Province du Yatenga) grâce à une alerte donnée par des VDP. Des équipes de Ouahigouya ont été déployées pour procéder à la neutralisation.

07 janvier 2022: Les Forces Armées Nationales ont assuré une mission d’escorte et de sécurisation au profit de techniciens de compagnie de téléphonie (Province du YAGHA). Cette mission a permis à ces compagnies d’ef­fectuer des opérations de maintenance de leurs équipements dans la zone.

GROUPEMENT DE FORCES DU SECTEUR CENTRE ET EST

09 janvier 2022: Un des véhicules d’une unité d’intervention a sauté sur un engin explosif improvisé alors qu’elle effectuait une mission d’escorte dans la province de la GNAGNA. 02 militaires ont été légèrement blessés.

AUTRES ACTIVITES

– Plusieurs opérations aériennes et terrestres de ravitaillement en vivres ont été planifiées et conduites par les Forces Armées Nationales au profit de populations de localités du Centre-Nord, de l’Est et du Sud-Ouest. Ces opérations ont été effectuées en coordination avec le ministère en charge de l’action humanitaire

– Dans tous les groupements de forces, sécurisation de marchés et de lieux de cultes

– Sécurisation des travaux de bitumage de l’axe Dori-Gorom

– Escortes au profit de structures étatiques et de structures privées dans les différents groupements de force.

Source : Direction de la Communication et des Relations Publiques des Armées