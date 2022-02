Santé : Découverte d’un variant plus contagieux du VIH/SIDA

Après les divers variants de la COVID-19, voici le variant du VIH/SIDA découvert aux Pays-Bas. Selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), cité par l’AIP, ce variant du VIH/Sida plus virulent et plus contagieux prouve l’urgence « d’enrayer la pandémie et d’assurer le dépistage et le traitement de tous les malades».

Selon les résultats d’une étude, ce variant s’est répandu aux Pays-Bas dans les années 1990 et 2000 avant de commencer à décliner en 2010 grâce aux programmes de détection et de traitement en cours.

Selon l’agence onusienne, les personnes atteintes par ce variant ont une charge virale du VIH plus importante. Elles sont vulnérables au développement du sida deux à trois fois plus rapidement après le diagnostic que si elles vivaient avec d’autres souches du virus. « Les personnes vivant avec ce variant connaissent un taux de déclin du système immunitaire (nombre de CD4) deux fois plus élevé », a précisé l’ONUSIDA.

Près 10 millions de personnes vivant avec le VIH ne sont toujours pas sous traitement antirétroviral, a fait savoir le lundi 7 février 2022, l’ONUSIDA.