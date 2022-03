Nigéria : Aliko Dangote crée la plus grande usine d’engrais d’Afrique

Faire du Nigeria, son pays natal, une grande nation agricole, tel est le vœu de l’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, qui vient de construire une usine d’engrais d’une valeur de 2,5 milliards de dollars.

L’inauguration de l’usine a été faite, selon africanews, par le président nigérian Muhammadu Buhari. « La dépendance du Nigeria à l’égard des produits importés dans le secteur agricole appartiendra bientôt au passé », a-t-il fait savoir.

L’agriculture est un élément vital pour l’économie nigériane, contribuant à 25,8 % de son Produit Intérieur Brut (PIB) de 72,3 billions de nairas en 2021. Cependant, les agriculteurs sont parfois limités par un approvisionnement restreint en engrais et en semences améliorées.

D’une capacité de 3 millions de tonnes métriques par an, le Nigeria espère que la nouvelle usine d’engrais suscitera un réel développement de son agriculture et l’avènement « d’une nouvelle race d’agropreneurs qui ajouteront de la valeur à l’agriculture et rendront la nation autosuffisante en matière de production alimentaire », a souhaité le chef de l’Etat nigérian.

