Côte d’Ivoire : La crise en Ukraine touche le prix du pain   

La guerre en Ukraine, l’un des plus gros producteurs de blé, a des conséquences sur les économies africaines. Dans plusieurs pays du continent, on constate une hausse des prix du blé. En Côte d’Ivoire, la farine est passée de 11.250 FCFA à 21.250 FCFA pour le sac de 50 kg, soit une augmentation de près de 97%, et le gaz de 350f/kg à 750 f/kg avec une progression de 100%.Pour faire face à cette situation, les organisations patronales des boulangers proposent la baguette standard à 150 FCFA pour un poids compris entre 142g-174g (contre un grammage entre 193g-228g actuellement homologué) et annoncent une baguette améliorée à 200 FCFA entre 175g-207g. Dans une déclaration relayée par l’Agence de presse africaine (APA), elles expliquent que ces prix vont « préserver l’équilibre dans la chaîne de valeur du secteur blé-farine-boulangerie en Côte d’Ivoire ».

A.K