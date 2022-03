Conseil des ministres: Le gouvernement burkinabè répondra  à la CEDEAO ce jeudi  

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 30 mars 2022 à Kosyam sous l’égide du Chef de l’Etat, Paul-Henri Sandaogo Damiba. A la sortie du Conseil, le ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MENAPLN), porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo, a évoqué plusieurs sujets. Selon lui, le gouvernement burkinabè répondra demain jeudi 31 mars 2022 via une conférence de presse aux directives de la CEDEAO concernant la durée de la Transition et surtout la libération de l’ancien président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

Le porte-voix du gouvernement a également annoncé la libération de deux otages et l’adoption par les ministres d’ un décret portant répartition d’intérim en cas d’absence du ministre pour une meilleure organisation et une continuité du travail gouvernemental conformément au décret du 07 mars 1993 portant fonctionnement des intérims des départements ministériels. Un autre sujet abordé, a-t-il fait savoir, est au titre du ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective, l’adoption d’un décret portant modification du décret portant définition et création des postes comptables des administrations de douanes, des impôts et du trésor. Pour Lionel Bilgo, à travers l’adoption de ce texte de loi, le pays des Hommes intègres a mis en place trois réseaux comptables dans les administrations des douanes, des impôts et du trésor conformément aux instruments internationaux de gestion de finances publiques.

Lire le conseil des ministres CONSEIL DES MINISTRES N°006 DU 30 MARS 2022