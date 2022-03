Coupe du monde 2022 : Eliminée, l’Egypte porte plainte contre le Sénégal

L’Egypte n’a pas digéré son élimination aux tirs au but (3-1 tab) face au Sénégal au stade Abdoulay-Wade de Diamniadio. La fédération égyptienne de football a dénoncé un climat de violences lors de ce match de barrage retour contre les Lions de la Teranga. Elle va même porter plainte contre la fédération sénégalaise pour des faits de violences, jets de projectiles et banderoles insultantes. Pour appuyer sa plainte, la fédération égyptienne de footbabll a posté plusieurs photos sur son compte Instagram, montrant un bus caillassé, des banderoles « Fuck You Salah », et des gestes injurieux avec des doigts d’honneur.

Dans cette ambiance bouillante, avec un public sénégalais présent au sein du nouveau stade Abdoulaye-Wade six heures avant le coup d’envoi du match, l’Egypte a dilapidé son avance (1-0). Comme en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, c’est ensuite aux tirs au but que la qualification s’est jouée. Trois des quatre tireurs égyptiens ont manqué leur pénalty et le vice-champion d’Afrique a été éliminé de manière douloureuse.

(Source : Le Parisien)