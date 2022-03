Ghana : Pour relancer son économie, le gouvernement baisse de 30 % les salaires du président et des ministres

Le Ghana vit des difficultés économiques dues à la pandémie du Covid-19 et exacerbées par la guerre en Ukraine. Les prix du carburant et d’autres biens ont augmenté. Le pays doit combler un déficit public croissant de plus de 80 % du PIB. Pour relancer son économie, le Ghana a pris une série de mesures dont la création d’une taxe appelée «E-Levy », très contestée par la population et l’opposition. Le gouvernement ghanéen a aussi annoncé la réouverture de ses frontières terrestres et maritimes, fermées depuis deux ans à cause du Covid-19. Il a également annoncé une baisse de 30 % des salaires du président et des ministres.

(Source: Le monde et l’AFP)