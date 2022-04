Examens et concours session de 2022 : plus de 23 milliards F CFA mobilisés

La Direction générale des examens et concours scolaires (DGEC) a organisé une conférence de presse, le vendredi 22 avril 2022 à Ouagadougou, pour faire le point des préparatifs des examens et concours, session de 2022.

Une enveloppe financière de plus de 23 milliards F CFA a été allouée pour les examens et concours de la session de 2022 au Ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MENAPLN). L’information a été portée à la connaissance des hommes de médias au cours d’une conférence de presse organisée, le vendredi 22 avril 2022, par la direction générale des examens et concours dudit ministère. Selon le calendrier élaboré par le ministère, les épreuves sportives vont débuter aux post-primaire et secondaire, le 5 mai jusqu’au 19 mai 2022. Quant aux épreuves sportives du Baccalauréat, elles commencent, le 23 mai 2022. En ce qui concerne les épreuves écrites pour les élèves du cours moyen deuxième année, elles sont prévues du 7 au 9 juin 2022. Les candidats aux différents examens et concours du post-primaire à savoir, le Brevet d’études du premier cycle (BEPC), le Brevet d’études professionnelles (BEP) et le Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) composent les premières épreuves, le jeudi 2 juin 2022. Quant à l’examen du baccalauréat, toutes séries confondues, il a lieu du 21 juin au 7 juillet prochain. Selon le directeur général des examens et concours du MENAPLN, Dr Prosper Bambara, l’on note une baisse d’une manière générale du nombre des candidats par rapport à la session précédente.

« Cette session de 2022 enregistre 429 331 candidats au CEP contre 450 503 en 2021. On note également 267 354 candidats inscrits au BEPC session de 2022 contre 302 072 inscrits en 2021 », a-t-il précisé. En termes d’innovations, Dr Prosper Bambara a relevé qu’il y a une introduction de nouvelles filières au BEP et au Bac. « Il s’agit de l’électricité et installation d’équipements solaires au BEP et le métier du bois et cuisine au baccalauréat », a-t-il dit. Au cours de cette conférence de presse, il est ressorti que les innovations annoncées en mars 2021 vont être prises en compte dans cette session. Parmi elles, il a cité l’application du sujet unique en Sciences de la vie et de la terre et en Histoire-géographie et d’indiquer que c’est la première fois que l’examen du baccalauréat sera organisé par le MENAPLN. A la question d’un confrère de savoir si la présidence du jury revient aux enseignants du post-primaire et secondaire, le conférencier a précisé que le choix des présidents des jurys va se faire entre les professeurs certifiés des lycées, des professeurs agrégés des lycées et des enseignants-chercheurs des universités. « Je tiens à préciser que pour le moment, il n’y a pas de professeurs agrégés sur le terrain », a-t-il souligné. Cherchant à savoir les raisons qui bloquent jusque-là la rentrée académique de la première promotion des professeurs agrégés, les conférenciers ont fait savoir qu’ils ne disposent pas pour le moment d’éléments de réponse. Selon M. Bambara, l’une des difficultés que le ministère rencontre dans l’organisation des examens et concours est la stabilisation des effectifs et les centres d’examen au niveau de certaines régions à cause de la situation sécuritaire.

Adama de Maliki malikadams020@gmail.com

Haoua MINOUGOU (Stagiaire)