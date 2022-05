Education :NAYANE, une application pour faciliter l’éducation des enfants

L’entreprise burkinabè Children Paradise en partenariat avec Moo Money Burkina a procédé au lancement officiel d’une application mobile dénommée NAYANE, le jeudi 05 mai 2022 à Ouagadougou pour faciliter l’accès à l’éducation, à la santé et au parrainage des enfants.

L’application mobile NAYANE est un nouvel outil créé par l’entreprise Children Paradise dans le but d’alléger les multiples tâches des parents par rapport à l’éducation et à la santé de leurs progénitures. Selon le cofondateur et responsable technique de NAYANE, monsieur Ismaël P. Raymond Ouédraogo, cette application a été mise en place par des jeunes burkinabè pour pallier les multiples difficultés des parents d’élèves par rapport à l’éducation des enfants. « NAYANE nous permettra de lutter contre la déscolarisation et de faciliter la recherche des établissements scolaires sur toute l’étendue du territoire national. Elle est également une contribution significative pour alerter les parents sur leur responsabilité dans la prévention des maladies chez leurs enfants », a-t-il ajouté. En effet, selon les promoteurs, l’application intervient dans plusieurs volets tels que la santé et la scolarisation … qui entrent dans l’éducation de l’enfant.

Sur le volet éducation, elle permet de rechercher et de contacter les écoles pour faciliter les inscriptions et surtout le suivi de la scolarité. A en croire les premiers responsables, l’installation et l’utilisation de NAYANE sont entièrement gratuites. L’application vient apporter une réponse aux parents qui effectuent régulièrement des recherches en début d’année pour retrouver des écoles adaptées aux besoins de formation et d’éducation de leurs enfants.

En outre, elle va aider les parents à interagir facilement avec les établissements pour le suivi de la scolarité des élèves. Elle offre aussi la possibilité de faire le paiement des frais de scolarité, de cantine, de transport et frais divers sans se déplacer avec les moyens digitaux existant. Elle est disponible sur Play Store. A l’occasion de cette cérémonie, élèves, parents d’élèves et enseignants n’ont pas voulu se faire compter l’évènement.

Ils étaient présents aux côtés des responsables de l’application mobile NAYANE pour mieux comprendre. Selon madame Djelika Nacro, intendante à l’école maternelle–primaire La CAPUCINE, cela fait quelque temps qu’elle utilise l’application NAYANE au sein de leur établissement. « Nous avons des parents d’élèves qui se sont déjà inscrits et cela nous facilite énormément la tâche. J’avoue que c’est un projet porteur. Le bât blesse, c’est qu’il y a certains parents qui approuvent l’application, mais, ils ne disposent pas d’appareil Android pour l’installer. Si non, je pense que c’est une application qui va beaucoup faciliter la tâche aux parents. J’invite les parents à s’approprier cette application qui va leur permettre de gagner beaucoup en temps et au suivi des enfants », a-t-elle dit.

Au de la cérémonie, les porteurs du projet ont paraphé des documents de partenariat avec leurs partenaires en vue de vulgariser l’application.

Adama de Maliki

malikadams020@gmail.com