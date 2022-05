Barrage Algérie-Cameroun : le match ne sera pas rejoué (communiqué fédération algérienne)

L’Algérie n’a pas eu gain de cause suite à sa plainte contre l’arbitrage du match perdu 2-1 contre le Cameroun comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Sa plainte aurait été rejetée par la FIFA, selon une communication de la fédération algérienne.

La fédération algérienne de football (FAF) a fait savoir aujourd’hui que la commission des arbitres de la FIFA lui a écrit en réponse à sa plainte. Sans que ce soit explicité, tout porte à croire que l’instance mondiale a rejeté ce recours qui visait à faire rejouer la rencontre.

La FAF a publié un communiqué relatant un retour a priori négatif de la commission d’arbitrage de la FIFA suite au recours déposé sur l’arbitrage de Gassama.

Cependant le site de la FAF est depuis inaccessible et la formulation du communiqué est assez peu clair #teamDZ #ALGCMR pic.twitter.com/B1kfG0mDUr — DZfoot (@DZfoot) May 6, 2022

Dans son communiqué, la FAF déclare que la commission de la FIFA lui a transmis le message suivant: « Nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre. Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que l’ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres ‘’vidéo’’, conformément aux Lois du Jeu et au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage ».

A priori, les Fennecs manqueront donc à la prochaine Coupe du monde 2022.

Sidwaya.info