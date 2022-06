Football : Le Burkina Faso et six autres pays, candidats pour organiser la CAN 2027

Le Burkina Faso et six autres pays seraient en lice pour se voir attribuer l’organisation de la CAN 2027, selon des informations recoupées par le site d’informations sportives wiwsport.com.

Il s’agit du Sénégal, du Burkina Faso, du Maroc, de la Zambie, de la Tanzanie ainsi que du duo Botswana-Namibie (candidature conjointe). Les sept associations membres de la CAF auraient fait parvenir à la Confédération Africaine de Football (CAF) leurs dossiers de candidature pour l’organisation de la 36e Coupe d’Afrique des Nations.