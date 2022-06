Médiateur du Faso : le Premier ministre salue le rôle de l’institution

En marge de la cérémonie d’ouverture de la 6e Assemblée générale ordinaire de l’association des médiateurs des pays membres de l’espace UEMOA qui se tient à Ouagadougou du 6 au 10 juin 2022, le Premier ministre Albert Ouédraogo a reconnu le rôle du médiateur du Faso dans la réception et le traitement des plaintes des Burkinabè vis-à-vis de l’administration.

Le chef du gouvernement burkinabè s’est réjoui également de la tenue de ces assises placées cette année sous le thème des défis majeurs de l’espace.

Thème de la 6ème Assemblée générale des médiateurs des pays membres de l’espace UEMOA : « le médiateur de la République à l’épreuve des défis majeurs de l’espace UEMOA ».

En terme de défi, cette 6e édition va s’appesantir sur la libre circulation des personnes et des biens ainsi que la scolarisation des enfants dans l’espace ouest-africain. Les médiateurs et experts de l’UEMOA vont plancher également sur les crises sécuritaire, sanitaire et humanitaire qui secouent la sous-région.

Boukary Bonkoungou

