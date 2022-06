Lutte contre le terrorisme : le Président du Faso exprime la reconnaissance de la Nation au GARSI de Barani

Le chef de l’Etat, Paul-Henri Sandaogo Damiba est allé, le vendredi 10 juin 2022, témoigner sa reconnaissance au Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI) de Barani dans la Boucle du Mouhoun.

Le Président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, Chef suprême des Forces armées nationales a effectué, vendredi 10 juin 2022, une visite opérationnelle au détachement du Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI) à Barani dans la Boucle du Mouhoun. Accompagné d’une délégation de chefs militaires, le Chef de l’Etat y est allé encourager et féliciter les éléments du détachement du GARSI qui ont vaillamment riposté à une attaque terroriste contre leur base. « Nous sommes venus pour vous témoigner la reconnaissance de la Nation à l’ensemble du personnel du détachement de Barani pour ce que vous avez fait hier », a soutenu le Chef de l’Etat. En effet, le jeudi 9 juin dernier, les éléments de Barani ont neutralisé plusieurs dizaines de terroristes et capturé trois autres au cours d’une attaque perpétrée contre leur détachement.

Malheureusement, quatre gendarmes sont tombés et une dizaine de blessés enregistrés au cours des combats. Pour saluer la témérité et magnifier l’héroïsme des éléments, le Président du Faso a décoré l’ensemble du personnel du détachement de Barani de la Croix du combattant. A cet effet, cinq gendarmes ont reçu symboliquement et séance tenante, leur décoration. Pour le Président du Faso, qui a salué la mémoire des gendarmes tombés pour la patrie, cette action du détachement de Barani « montre que les Forces de défense et de sécurité (FDS) plus les auxiliaires de sécurité ont la capacité de faire face aux groupes armés qui sévissent contre nos forces et contre nos populations ». Pour ce faire, le Président du Faso a souhaité que l’engagement des éléments de GARSI de Barani puisse contaminer l’ensemble des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Car après le cap de la défense des positions , « il faudra qu’on aille les chercher pour leur montrer qu’en tout point de vue, nous sommes supérieurs à eux », a instruit le Chef suprême des Forces armées nationales.

A cet effet, le Président Damiba a invité les éléments à maintenir leur engagement « pour nous permettre de stabiliser l’ensemble de la région et l’ensemble des territoires actuellement où l’insécurité a atteint des niveaux élevés» A Barani, le Président du Faso a réaffirmé la disposition de l’Etat au dialogue avec les groupes armés terroristes désireux de saisir la main tendue pour revenir à la raison. Cependant, a-t-il indiqué, «nous continuons 24 heures/24 les opérations militaires sur l’ensemble du territoire en même temps que se poursuivent et se mettent en place les mécanismes de dialogue». Avant de regagner Ouagadougou, le Président du Faso a invité l’ensemble des éléments engagés sur le front de la lutte contre le terrorisme à rester focus sur la mission et à cultiver des relations empreintes de cordialité et d’intelligence avec les populations de la zone.

Direction de la communication de la Présidence du Faso