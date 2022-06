Ouagadougou : un incident dans le périmètre de sécurité de la base aérienne a causé la mort de deux personnes, une autre blessée.

Dans un communiqué du procureur militaire parvenu à Sidwaya.info indique que dans la nuit du mardi 21 juin aux alentours de 20 heures un incident mortel s’est produit dans le périmètre de sécurité de la base aérienne 511 et a couté la vie à deux personnes de sexe féminin, une troisième personne blessée a été conduite à l’hôpital pour des soins appropriés.

Le procureur explique dans le même communiqué, que ces personnes étaient dans un véhicule de marque Toyota qui s’est retrouvé dans le dispositif des éléments de sécurité et à la suite des alertes à la voix et des tirs de sommation non respectés, la sentinelle a été obligée de stopper ledit véhicule par des tirs.

Une enquête, précise le communiqué a été ouverte par le parquet militaire pour situer les responsabilités.

