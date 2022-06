Commonwealth : Le Gabon et le Togo intègrent le Commonwealth

Demain 24 juin 2022, lors du sommet des chefs d’État à Kigali au Rwanda, le Gabon et le Togo, deux anciennes colonies françaises, seront officiellement membres du Commonwealth. La grande communauté créée par la Grande-Bretagne avec ses ex-colonies est un marché de plus de 2,4 milliards de consommateurs. Pour le président gabonais Ali Bongo Ondimba, ce «tournant géopolitique majeur » s’explique « par la nécessité d’appartenir à un autre espace multiculturel dans un monde globalisé ».Au Togo, l’adhésion au Commonwealth a été autorisée par le Parlement le 22 avril dernier. « Au-delà de l’ancien héritage politique britannique, cette adhésion assure au Togo la reconnaissance internationale d’un renouveau historico-politique», disent les députés togolais. Pour beaucoup d’observateurs, l’intégration du Gabon et du Togo au Commonwealth signifie aussi que la France ne brille plus autant sur le continent africain.

AK

(Source : Le point)