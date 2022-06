Kenya : s’il est élu, le vice-président William Ruto promet « d’expulser des Chinois qui grillent du maïs et vendent des téléphones portables « 

Au Kenya, certains Chinois risquent bientôt d’être expulsé si le vice-président du pays et candidat à la présidentielle, William Ruto, est élu. Il a déclaré qu’il expulserait les ressortissants chinois occupant des emplois qui pourraient l’être par des Kényans s’il devient président le 09 août prochain. « Que des ressortissants chinois grillent du maïs et vendent des téléphones portables. Nous les expulserons tous vers leur pays », a déclaré William Ruto lors d’un forum économique. « Toutes ces activités sont pour les Kényans. Ne vous inquiétez pas pour les étrangers engagés dans ces activités. Nous avons suffisamment d’avions pour les expulser », a-t-il insisté. La présence massive des Chinois est liée aux investissements de la Chine au Kenya. Tous ces investissements sont souvent suivis par une arrivée de travailleurs chinois. Selon Africanews, A travers divers financements de projets d’infrastructure, la Chine est le deuxième créancier du Kenya, après la Banque mondiale. Elle a prêté 4,7 milliards d’euros pour la réalisation du projet d’infrastructures le plus cher depuis l’indépendance du pays en 1963 : la ligne de train qui relie depuis 2017 la ville portuaire de Mombasa à celle de Naivasha, dans la vallée du Rift, via la capitale Nairobi.

AK