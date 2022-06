Accès aux soins de santé : le CSPS de Koanghin a désormais une maternité

La Poste Burkina Faso a remis officiellement, le jeudi 30 juin 2022, les clés de la maternité du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Koanghin, un village de la commune de Boussé. La cérémonie a regroupé les responsables de la société donatrice, les autorités administratives et habitants de la localité.

La Poste Burkina Faso est engagée pour l’amélioration de la qualité des services de santé rendus aux populations et des conditions de travail et d’intervention des agents intervenant dans le domaine. C’est dans ce cadre qu’elle a construit une maternité pour le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Koanghin, un village de la commune de Boussé. L’inauguration de l’infrastructure s’est déroulée, le jeudi 30 juin 2022 à Koanghin. D’un coût global de 45 212 660 F CFA, ce don est composé d’un bâtiment, de lits d’hospitalisation, d’un incinérateur, d’un forage et des toilettes externes. Pour le directeur général de La Poste Burkina Faso, Bamory Ouattara, il y a une corrélation entre le bien-être de la population et la prospérité des entreprises.

A cet effet, il a confié que si les femmes donnent vie dans de bonnes conditions, il y aura une population en bonne santé et une population en bonne santé est bien productive et de ce fait participe au développement. Pour ce faire, M. Ouattara a indiqué que son institution a décidé d’apporter à l’occasion de la célébration du 11-Décembre 2021 sa pierre à la construction d’un système de santé performant au Burkina Faso. En outre, il a laissé entendre que La Poste Burkina Faso n’a aucun doute du bon usage qu’en fera le personnel de santé et de la plus value que cette maternité apportera dans l’amélioration de la qualité de l’offre de service. Par ailleurs, il a réitéré l’engagement de La Poste à demeurer aux côtés du gouvernement dans sa volonté d’accroitre les infrastructures de prise en charge des malades. Le médecin chef du district sanitaire de la province du Kourwéogo, Adeline Dabiré pour sa part, a traduit toute sa satisfaction pour la réalisation de cette infrastructure sanitaire. A l’en croire, la réalisation de cet édifice contribuera au renforcement de l’offre de soins de qualité au grand bonheur des populations riveraines et bien d’autres. En sus, elle a confié que la construction de cette maternité était tant attendue car c’était un ancien logement qui a avait été rénové pour soulager un tant soit peu les femmes. « Ce sont environ 6 223 personnes réparties dans tout le village de Koanghin dont 1456 femmes en âge de procréer qui verront leur accès aux services de santé s’améliorer dès sa mise œuvre effective de service », a-t-elle expliqué.

L’accès pour tous aux soins de santé

Elle a également rassuré l’assistance que son département mettra tout en œuvre pour le fonctionnement de ce CSPS. Le haut-commissaire de la province du Kourweogo, Karim Abdoul Zongo a exprimé sa joie pour l’inauguration de cette maternité. Il a ajouté que l’action du donateur témoigne son attachement à la santé des populations du Burkina Faso. « L’une des priorités du gouvernement est l’accès pour tous aux soins de santé de qualité au profit des populations », a-t-il poursuivi. De ce fait, à son avis, l’Etat et ses partenaires travaillent inlassablement pour construire et équiper les formations sanitaires. M. Zongo a aussi appelé les populations à fréquenter cette maternité et à en prendre soin. Quant au porte-parole de la population bénéficiaire, Justin Sawadogo, il a remercié les participants pour leur présence à la cérémonie d’inauguration. Il a aussi loué l’investissement de La Poste Burkina Faso pour cette maternité. « Elle vient ainsi répondre à une œuvre de la population du village et environnant », a-t-il signifié.

Evariste YODA