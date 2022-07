Mali : Le gouvernement suspend toutes les rotations militaires de la MINUSMA

Un communiqué du ministère malien des Affaires étrangères suspend, dès ce jeudi 14 juillet, toutes les relèves, départs et arrivées des hommes qui composent le contingent de la force onusienne au Mali.

Cette suspension, qui est d’effet immédiat, court jusqu’à la tenue d’une « réunion de coordination », dont la date n’a pas encore été fixée, et au cours de laquelle les autorités maliennes et la Mission multidimensionnelle intégrée des nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) vont « dégager un plan optimal » pour « faciliter la coordination et la règlementation de la rotation » des contingents onusiens.

Le communiqué précise que le gouvernement malien travaillera « de manière diligente » afin de lever rapidement cette mesure et de permettre aux contingents onusiens d’assurer leur mission.

Cette suspension intervient dans un contexte où des soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet à leur arrivée à l’aéroport de Bamako sont présentés par le gouvernement malien comme des mercenaires et qui compte les traduire en justice alors que la Côte d’Ivoire assure qu’il s’agit d’un contingent de relève au profit de la société SAS chargée de la sécurisation des moyens logistiques du contingent allemand de la MINUSMA, avec le statut d’Éléments nationaux de soutien (NSE).

La MINUSMA compte environ 15 000 militaires et policiers au Mali, fournis par une cinquantaine de pays contributeurs.

Sidwaya.info