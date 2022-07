Twellium industrie Burkina Faso : Mouvement d’humeur des travailleurs contre des « traitements racistes et abusifs »

« Si nous en sommes arrivés là aujourd’hui, c'est parce que nous ne sommes pas écoutés », a indiqué le délégué des travailleurs. Il a ajouté que le personnel de Twellium a pris son destin en main. « Même si on va mourir, on est prêt, car il faut qu'une personne meurt pour que les autres puissent mieux vivre ».

Les travailleurs de l’usine de fabrication de boissons, Twellium industrie Burkina Faso, basée à Bobo-Dioulasso, observent un arrêt de travail depuis ce vendredi 15 juillet 2022, pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail.

Obtenir l’attention de leur employeur afin d’améliorer leurs conditions de travail et de vie. C’est l’objectif d’un arrêt de travail observé par les travailleurs de Twellium industrie Burkina Faso depuis 00 heure ce vendredi 15 juillet 2022.

Cantonnés dans la cour de l’usine, ils ne comptent pas reprendre le travail s’ils n’ont pas gain de cause. Ils revendiquent entre autres, un meilleur traitement de la part des premiers responsables de l’entreprise. « Même si nous allons partir à la maison, c’est mieux que ces traitements racistes, ces licenciements abusifs et le manque de respect », a laissé entendre le délégué du personnel, Mahamadou Dao, visiblement remonté. Pour lui, il faut que les responsables de l’usine assument leurs responsabilités afin de satisfaire les revendications du personnel.

A en croire les manifestants, les conditions déplorables de travail ont assez duré. Selon Mahamadou Dao et ses camarades, depuis 2017, les travailleurs ont adressé des demandes afin de rencontrer l’employeur mais leur effort a été vain.

D’après lui, depuis le début du mouvement d’humeur, certains travailleurs ont subi des violences dans le but de les intimider. « Nous allons nous battre, même s’ils nous chassent, d’autres vont venir profiter de notre lutte », a-t-il dit. Les manifestants sont prêts à reprendre le travail si leurs doléances sont prises en compte ou si les responsables viennent à la table des négociations.

Au moment où nous quittions les lieux, c’était toujours le statuquo et nos tentatives de rencontrer les responsables de l’usine ont été vaines. Ces derniers ont promis de contacter la presse « au moment opportun ».

Twellium industrie Burkina Faso est spécialisé dans la fabrication et la distribution des boissons gazeuses (PLANET) et énergisantes en plus de l’eau Vimma. Elle est basée à Bobo-Dioulasso et est située sur la route de Orodara.

Noufou NEBIE

Sosthène SOMBIE

(Stagiaire)